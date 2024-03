Mercato - OL : Son transfert capote, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'opération Saïd Benrahma a donné des sueurs froides à l'OL. Annulé en raison de l'heure tardive à laquelle West Ham avait envoyé les documents administratifs, ce transfert a finalement vu le jour grâce à l'abnégation des dirigeants lyonnais. Ce dimanche, l'international algérien de 28 ans est revenu sur cet épisode.

Approché par l'OM lors du dernier mercato d'hiver, Saïd Benrahma n'avait qu'un seul objectif : rejoindre l'OL. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Attendus, les documents administratifs nécessaires à l'homologation de ce prêt ont été transmises trop tard par West Ham. La Ligue n'avait d'autre choix que de refuser ce mouvement. Mais l'OL n'avait pas dit son dernier et avait porté réclamation auprès de la FIFA. Les efforts des dirigeants ont payé puisque le prêt de Benrahma a fini par être validé.





OL : Une star du vestiaire clashe Grosso https://t.co/DRsSwCvhKK pic.twitter.com/HfxDo4L1XW — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

« J'étais déçu »

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Benrahma est revenu sur cet épisode. « J'étais déçu. Ce qu'ils ont fait Lyon, c'était incroyable. Ils étaient dans les bureaux jusqu'à 3h00 du matin, 3h30. Ils me voulaient vraiment ! Ils ont tout donné et ça s'est finalisé » a lâché le joueur de 28 ans, qui avait à cœur de défendre les couleurs lyonnais durant cette deuxième partie de saison.

Benrahma s'éclate à Lyon