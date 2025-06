Transferts - Doué : C’est confirmé à l’étranger !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, Désiré Doué a pris toute la lumière sur lui grâce à ces grosses performances sous le maillot du PSG. Mais dans la famille Doué, il ne faut pas oublier le grand frère, Guéla, très intéressant avec Strasbourg cette saison. Et voilà que cela pourrait lui permettre de rejoindre un grand club européen cet été.

Mené par Liam Rosenior, Strasbourg a réalisé une excellente saison en Ligue 1. Surprise du championnat de France, la formation alsacienne a pu compter notamment sur Guéla Doué . Arrivé en provenance de Rennes , le grand frère de Désiré Doué aujourd’hui au PSG , a été précieux dans le secteur défensif pour Strasbourg . Et voilà que son avenir pourrait d’ores et déjà s’écrire loin du RCSA .

Direction le Milan AC ?

Et voilà que ça tend à se confirmer entre Guéla Doué et le Milan AC. En effet, ce samedi, La Gazzetta dello Sport en a remis une couche concernant l’intérêt du club lombard pour le latéral de Strasbourg. Alors qu’on a beaucoup parlé de Désiré Doué et de ce qu’il a fait avec le PSG, voilà qu’au cours des prochaines semaines, c’est sur Guéla Doué que les projecteurs pourraient être braqués…