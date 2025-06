Transfert au PSG, «c'est bullshit» !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Défenseur central ukrainien, Illya Zabarnyi aurait particulièrement tapé dans l'oeil du PSG. Mais voilà que l'arrivée du joueur de Bournemouth a été refroidi par certains en raison de la présence de Matvey Safonov étant donné le contexte actuel entre la Russie et l'Ukraine. Mais voilà que la vérité serait bien différente...

Alors qu'on connait la situation actuelle entre la Russie et l' Ukraine , ce contexte géo-politique pourrait bien impacter le mercato du PSG . En effet, actuellement, au sein de l'effectif parisien, on retrouve Matvey Safonov , gardien russe. Une présence qui, selon certains, ferait hésiter Illya Zabarnyi , défenseur central ukrainien de Bournemouth , ciblé par le PSG pour ce mercato.

« Un mic-mac pas possible »

Quid alors de la situation dans ce dossier Zabarnyi ? Sur Youtube, Romain Molina a dévoilé la vérité et elle est bien différente de celle qu'on veut nous faire croire : « Sur lui, j'ai tout entendu dans la presse. Oui, Bournemouth veut pas mal d'argent, les clubs ne veulent pas forcément s'aligner. On comprend, mais il n'y a pas forcément que ça. Il y a aussi une histoire d'agents. A la base, il était géré par des personnes, puis il a signé avec un grand groupe, sauf que ça ne se passe pas si bien. Ce groupe ne veut pas tellemet l'envoyer au PSG. C'est un mic-mac pas possible ».