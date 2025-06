«Exceptionnel» : Signature de rêve au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Ligue des champions pour sa deuxième saison au Paris Saint-Germain, Luis Enrique fait aujourd’hui l’unanimité. Le bilan de l’Espagnol est également défendu dans son propre pays, en témoigne la dernière sortie de Guti, soulignant auprès du quotidien Marca les qualités de l’ancien sélectionneur de la Roja, qui a récemment prolongé avec le PSG.

Pour sa deuxième saison au PSG, Luis Enrique est entré dans l’histoire en remportant la première Ligue des champions du club parisien, survolant l’Inter Milan (5-0) en finale. Les critiques sont désormais loin pour l’entraîneur espagnol, qui affiche un bilan remarquable en deux saisons du côté du Parc des Princes. Pour Guti, ancien joueur du Real Madrid, Luis Enrique est tout simplement « exceptionnel ».

« Pour moi, c'est certainement l'entraîneur de l’année » « Luis Enrique entraîneur de l’année ? Oui, certainement. C'est un entraîneur exceptionnel, estime Guti, interrogé par Marca et rapporté par Real-France. Il l'a déjà prouvé à Barcelone et avec l'équipe nationale, même si cela s'est terminé d'une manière que personne n'aurait souhaitée. Son style de jeu est attrayant, et s'il motive les joueurs, les résultats suivent. Pour moi, c'est certainement l'entraîneur de l’année. »