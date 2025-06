Le rendez-vous historique qui attend le PSG !

Ce dimanche, le PSG va débuter son Mondial des clubs avec une rencontre face à l'Atlético de Madrid. Un choc qui se dispute du côté de Pasadena, proche de Los Angeles, dans le stade du Rowe Bowl. Une enceinte que connait très bien Hugo Lloris, aujourd'hui au Los Angeles FC. Le champion du monde 2018 a d'ailleurs expliqué ce qui attend le PSG.

Tandis que l' Inter Miami ouvrira la Coupe du monde des clubs face à Al Ahly, quelques heures plus tard, c'est le PSG qui entrera en lice dans cette compétition. En effet, ce dimanche 15 juin, à 21h, le club de la capitale va disputer sa première rencontre du tournoi et on aura alors le droit à un choc face à l' Atlético de Madrid d' Antoine Griezmann . Un match qui se dispute dans le banlieue de Los Angeles , à Pasadena , dans le stade du Rose Bowl.

« C'est un stade où on ressent l'histoire »

« Les joueurs du PSG pourront s'en rendre compte, dimanche, parce qu'il y a, dans les couloirs, des photos des grands événements qui ont eu lieu dans le stade, et il y en a une de la finale olympique. C'est un stade où on ressent l'histoire, un stade un peu hors du temps : tu as l'impression de ne pas savoir à quelle époque tu joues. Et il y a cette vue sur la montagne, juste derrière », a poursuivi Lloris. Le PSG est prévenu...