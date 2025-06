PSG : La signature d’une star demandée en urgence

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand artisan de la victoire du PSG en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Une situation qui interpelle de nombreux observateurs comme Ludovic Obraniak ou encore Johan Micoud. Selon eux, le portier italien a mérité sa prolongation grâce à ses performances sur le terrain.

« Il va devenir encore un meilleur gardien pour le Paris Saint-Germain »

« Le foot, ce n’est pas que l’utilisation des joueurs, c’est aussi la prime au mérite. Il a mérité d’avoir une prolongation au Paris Saint-Germain, et en plus je trouve qu’avec ces performances-là, il va gagner en confiance, et il va devenir encore un meilleur gardien pour le Paris Saint-Germain. Il faut être dans la continuité et le garder » a confié Obraniak sur le plateau de L’Equipe du Soir.