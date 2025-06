60M€ : L’OM annonce un joueur «incroyable»… au PSG !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier, Le Paris Saint-Germain déboursait 60 millions d’euros pour le transfert de Désiré Doué, devançant le Bayern Munich dans le dossier. Un investissement payant pour le club de la capitale, qui a pu compter sur son jeune talent pour remporter la Ligue des champions face à l’Inter. Entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi est sous le charme du joueur formé à Rennes.

Désiré Doué a marqué la dernière finale de Ligue des champions de son empreinte en inscrivant un doublé face à l’Inter (5-0), avec en prime une passe décisive pour Achraf Hakimi . De quoi lui permettre d’obtenir la note de 10/10 dans le journal L’Équipe. Le PSG ne regrette pas d’avoir lâché 60M€ bonus compris pour s’attacher les services du joueur formé au Stade Rennais , et convoité l’été dernier par le Bayern Munich . Les Parisiens sont conquis, et pas seulement.

« Vitinha est peut-être le milieu de terrain le plus fort du monde aujourd'hui »

« C’est un résultat étrange parce que l'Inter est une grande équipe et Inzaghi un grand entraîneur. Une différence de 5 buts ne reflète pas la réalité. Le problème réside dans le fait que l'Italie ne connaissait pas le PSG, qu'elle l'a sous-estimé et s'est montrée présomptueuse à son égard. Je parle de l’Italie footballistique, pas de l’Inter, attention. Ils ignoraient même que le coup d'envoi se faisait en touche ; ils ne savaient pas que Dembélé fait toujours ainsi. Malheureusement, je le savais, confie Roberto De Zerbi. Ils ne savaient pas que Vitinha est peut-être le milieu de terrain le plus fort du monde aujourd'hui. Ils ne savaient pas non plus de quel pays venait Pacho, malheureusement. Et donc, le réveil a été difficile ».