PSG - Désiré Doué : La promesse de Cyril Hanouna !

Auteur d'un doublé en finale de la Ligue des Champions, Désiré Doué a enfilé son costume de héros pour le PSG face à l'Inter Milan. A 20 ans, le Français a confirmé tout son potentiel au cours des derniers mois. Impressionnant, Doué devrait être classé pour la première fois au Ballon d'Or. Avant de le remporter très prochainement ?

« Doué, il sera dans les 10-12 »

Ayant eu du mal à ses débuts au PSG, Désiré Doué a ensuite explosé lors de la seconde partie de saison. C'est ainsi que Cyril Hanouna a annoncé sur Europe 1 en vue du Ballon d'Or : « Je pense que vous allez avoir beaucoup de joueurs du PSG dans le top 10. J'en vois 4 ou 5. Je pense que Doué ne sera pas loin non plus. Doué, il sera dans les 10-12. Il sera entre 10 et 15 ».