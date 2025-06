Luis Enrique, son incroyable secret dévoilé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coach du PSG, Luis Enrique a su minimiser les blessures de ses joueurs à l’aide de son staff cette saison. Seuls Gonçalo Ramos et Warren Zaïre-Emery ont été absents pour plusieurs semaines. La clé pour éviter la fatigue mentale et physique ? Les vacances. C’est le message qu’il a fait passer lors d’une discussion avec la FIFA.

Avant la finale de la Ligue des champions face à l’Inter qui jouait encore un Scudetto jusqu’aux derniers instants de sa saison en Italie, certains joueurs du PSG avaient hérité de quelques jours de vacances au mois de mai entre les deux dernières journées de Ligue 1 (Montpellier 4-1 et Auxerre 3-1). Pour le choc contre le club milanais, le Paris Saint-Germain a affiché une fraîcheur physique et mentale qui ont surclassé l’adversaire.

«Vous voulez une équipe compétitive ? Donnez des vacances à vos joueurs» Score final 5 buts à 0. Net et sans bavure. Pour Luis Enrique, le remède aux calendriers surchargés est le repos et les congés accordés aux joueurs. C’est sa manière de faire qu’il a partagé à la FIFA en interview à l’approche du Mondial des clubs aux Etats-Unis. « Vous voulez une équipe compétitive ? Donnez des vacances à vos joueurs. Depuis Noël, le PSG est sans doute le club d’Europe qui a accordé le plus de vacances à ses joueurs, avec neuf ou dix jours de congés. Cela requiert une organisation très précise, mais au final, les joueurs peuvent se reposer suffisamment, et quand ils reviennent à l’entraînement, ils sont d’autant plus motivés ».