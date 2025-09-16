Transferts au PSG : Luis Enrique vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur la stratégie du PSG en matière de recrutement, Luis Enrique a notamment évoqué la volonté du club parisien de franciser l'effectif. Le technicien espagnol, qui ne fait pas de la nationalité un critère de recrutement, assure toutefois qu'attirer des jeunes français est importants.

Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, voilà la nouvelle stratégie du PSG qui consiste notamment à franciser un effectif qui a longtemps eu de nombreux joueurs étrangers. Un projet confirmé par Luis Enrique.

Luis Enrique évoque sa volonté de recruter des jeunes français « Cela a été un objectif avec la direction sportive et Luis (Campos) de récupérer un petit peu l'identité. Mais pour moi comme pour les supporters je pense, chaque fois que tu vois un joueur avec le maillot du PSG, c'est un Parisien, qu'importe d'où il vienne. C'est un Parisien, un joueur qui défend les couleurs du club », confie-t-il lors de son passage en conférence de presse, avant de poursuivre.