Transferts au PSG : Luis Enrique vend la mèche !

Interrogé sur la stratégie du PSG en matière de recrutement, Luis Enrique a notamment évoqué la volonté du club parisien de franciser l'effectif. Le technicien espagnol, qui ne fait pas de la nationalité un critère de recrutement, assure toutefois qu'attirer des jeunes français est importants.
Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, voilà la nouvelle stratégie du PSG qui consiste notamment à franciser un effectif qui a longtemps eu de nombreux joueurs étrangers. Un projet confirmé par Luis Enrique.
Luis Enrique évoque sa volonté de recruter des jeunes français
« Cela a été un objectif avec la direction sportive et Luis (Campos) de récupérer un petit peu l'identité. Mais pour moi comme pour les supporters je pense, chaque fois que tu vois un joueur avec le maillot du PSG, c'est un Parisien, qu'importe d'où il vienne. C'est un Parisien, un joueur qui défend les couleurs du club », confie-t-il lors de son passage en conférence de presse, avant de poursuivre.
«Nous travaillons pour encore améliorer ça et pour avoir ces joueurs français»
« Et en même temps, c'est important pour nous de savoir que si un joueur arrive, il doit être très bon et être un joueur d'un très haut niveau parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité dans le club et au Campus. Nous travaillons pour encore améliorer ça et pour avoir ces joueurs français. Nous avons beaucoup de Français dans l'équipe et c'est important. Quand tu parles avec "Presko" Kimpembe, il peut te dire beaucoup de choses sur le club, sur la culture de la ville, sur beaucoup de choses importantes. Je pense que c'est un processus naturel », ajoute Luis Enrique.