Foot - Mercato - ASSE

Ça se précise pour les prochains coups de Batlles sur le mercato

Publié le 15 août 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Relégué en Ligue 2 après une dernière saison délicate en Ligue 1, l’ASSE a connu quelques départs importants. Le club stéphanois chercherait ainsi à pallier ces sorties avec de nouveaux joueurs cet été. La direction des Verts travaillerait donc sur plusieurs dossiers. Deux d’entre eux avanceraient d’ailleurs dans le bon sens et pourraient intégrer l’effectif de Laurent Batlles prochainement.

Avec sa relégation en Ligue 2 la saison passée, l’ASSE a connu quelques départs importants cet été comme ceux de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Romain Hamouma ou encore Denis Bouanga. De ce fait, Laurent Batlles cherche à renforcer son effectif de la meilleure façon possible afin d’essayer de remonter en Ligue 1 le plus tôt possible. De ce fait, la direction stéphanoise travaillerait sur quelques dossiers cet été. Et deux d’entre eux seraient en bonne voie.

Le DC gaucher en approche du côté de Sainté. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 15, 2022

Un nouveau défenseur s’approche de l’ASSE

Le club stéphanois serait à la recherche d’un profil gaucher pour renforcer sa charnière centrale cet été. Et il serait sur le point d’arriver selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. À en croire l’ex-responsable de la communication du SCO Angers, un défenseur central gaucher serait en approche. Mais il ne serait pas le seul proche de rejoindre les Verts .

L’arrivée d’un milieu de terrain prévue dans les prochains jours

En effet, le club relégué en Ligue 2 attendrait aussi un nouveau milieu de terrain lors de ce mercato estival. Et il pourrait bien rejoindre les rangs de l’ASSE dès cette semaine, à moins qu’un retournement de situation ne vienne retarder - voire faire capoter - l’opération d'après Mohamed Toubache-Ter. Laurent Batlles serait ainsi sur le point d’accueillir deux nouveaux joueurs dans son effectif prochainement. Affaire à suivre...