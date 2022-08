Foot - Mercato - PSG

Mercato : Poussé vers la sortie, son transfert ne tient qu’à un fil

Publié le 15 août 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2024, Abdou Diallo pourrait être le prochain joueur à quitter le Paris Saint-Germain. Il peut déjà compter sur une piste bouillante avec l’AC Milan, qui aurait fait de lui la grande priorité pour renforcer une défense orpheline du capitaine Alessio Romagnoli. Une aubaine pour le PSG et Luis Campos, qui devront toutefois faire quelques sacrifices...

Si Christophe Galtier attend toujours trois nouvelles recrues, c’est surtout les départs qui devraient rythmer cette seconde partie de mercato estival au PSG. Après Georginio Wijnaldum et Arnaud Kalimuendo, c’est Abdou Diallo qui pourrait bien plier bagages et ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Serie A.

PSG : En pleine polémique avec Mbappé, Neymar reçoit un message fort de Campos https://t.co/VTXm41LlX6 pic.twitter.com/9u1jwORm4J — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Milan à fond sur Diallo, mais...

Voilà plusieurs semaines déjà que le Champion d’Afrique est lié à l’AC Milan, où le directeur technique Paolo Maldini serait l’un de ses grands fans. Il Corriere dello Sport a d’ailleurs récemment annoncé que les Rossoneri souhaiteraient ouvrir les négociations avec le PSG, afin de pouvoir rapidement boucler l’arrivée de Diallo.

Milan pose les limites du deal avec le PSG