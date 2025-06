Transferts à 0€ : L’OM dégoûte deux géants étrangers !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a décidé de quitter le LOSC au terme de son contrat, Angel Gomes sera bientôt libre et l’OM fait partie des clubs intéressés à l’idée de le recruter. Les dirigeants marseillais seraient même très proches de remporter la course à la signature de l’international anglais, devant Tottenham et Manchester United.

Comme Jonathan David, Angel Gomes a fait le choix de ne pas prolonger avec le LOSC et sera donc libre de tout contrat à la fin du mois de juin. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’OM est sur les rangs et fait partie des clubs intéressés à l’idée de s'attacher les services de l’international anglais (4 sélections).

L’OM en concurrence avec Tottenham et Manchester United Un dossier dans lequel il y aurait une forte concurrence, puisque selon les informations de TBR Football, son club formateur, Manchester United, serait également intéressé, tout comme Tottenham. Il y a quelques jours, les Spurs pensaient même tenir la corde pour la signature d’Angel Gomes.