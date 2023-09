Transfert surprise au RC Lens, les coulisses sont révélées

Jean de Teyssière

Le mercato donne parfois lieu à des histoires improbables, et celle de Stijn Spierings en fait partie. Transféré de Toulouse à RC Lens cet été, le Néerlandais a été prêté à la mi-septembre par les Sang et Or au Téfécé. Un aller-retour qui n'était pas prévu et qui s'est décidé en très peu de temps.

L'aventure de Stijn Spierings au RC Lens n'aura duré que trois mois. Le milieu de terrain néerlandais est revenu à Toulouse, qu'il avait pourtant quitté pour signer un contrat au RC Lens. La cause de cet aller-retour inattendu se justifie par sa grande difficulté d'adaptation au sein du club lensois. Ce week-end, Lens recevra justement le TFC, mais Spierings ne sera pas de la partie, puisqu'il a signé une clause dans son contrat de prêt l'empêchant de disputer les matchs face au RC Lens.

Un appel bienvenu

Lors du match du RC Lens face à l'AS Monaco le 2 septembre dernier, (0-3), Stijn Spierings est sorti par Franck Haise et ne fait aucun signe, que ce soit à son entraîneur, ou ses partenaires. Un geste irrespectueux, qui illustre parfaitement sa difficulté à s'intégrer au groupe lensois. Le lendemain, un appel de Damien Comolli, le président toulousain va tout changer. Au départ, il s'agissait juste de prendre des nouvelles, sans penser à un retour. Mais ce geste aurait profondément touché le Néerlandais selon L'Équipe, et au fur et à mesure de la discussion et d'autres appels, son retour s'est rapidement fait, en 12 jours seulement.

Le RC Lens boucle un transfert et prend une décision https://t.co/hbNnhyu4GX pic.twitter.com/3pisPrKBmR — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Un retour triomphant

L'heure d'arrivée de l'avion de Stijn Spiering sur le sol toulousain ayant fuité sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters sont allés accueillir leur ancien milieu de terrain. Et l'accueil qu'ils lui ont réservé fut digne des plus grandes stars, avec plus d'une centaine de fans toulousains présents. Un retour qui fait en tout cas l'unanimité.