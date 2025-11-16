Transfert : Retour flamboyant à l’OM, il dit oui !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Originaire de Marseille, Peter Luccin a eu l’opportunité de rejoindre l’OM à l’été 1998 grâce à Rolland Courbis, après avoir évolué à Cannes et à Bordeaux. L’ancien milieu de terrain décrit ses deux années à Marseille, où il a joué avec Laurent Blanc et Robert Pirès notamment, comme exceptionnelles, surtout la première, avec une finale de Coupe UEFA face à Parme.

Formé à l’AS Cannes et passé par Bordeaux pendant une saison et demie, Peter Luccin rejoignait l’OM à l’été 1998, où il est resté deux ans. Une décision facile à prendre pour l’ancien milieu de terrain, lui qui avait alors l’opportunité de revenir dans sa ville natale.

« Ça a été un choix très très très rapide » « J’intègre Marseille après un passage d’un an et demi à Bordeaux. Rolland Courbis, une personne très importante pour moi, a vraiment voulu me récupérer. Je l’avais eu à Bordeaux pendant un an, c’est lui qui m’avait récupéré de Cannes. Donc je signe à Marseille, ma ville natale. Ça a été un choix très très très rapide pour moi et pas évident parce que j’ai toute ma famille, tous mes amis, tous mes repères qui étaient sur Marseille, ce n’est pas évident à gérer », a confié Peter Luccin, dans un entretien accordé à 100% Foot Farid and Co.