Transfert record à l’OM, le fiasco continue

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est incliné pour la troisième fois de la saison samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice, Vitinha a assisté à cette contre-performance depuis le banc de touche. L’attaquant de 23 ans avait pourtant été auteur de performances encourageantes en début de saison sous les ordres de Marcelino. Mais Gennaro Gattuso ne semble pas lui faire confiance et lui préfère systématiquement Pierre-Emerick Aubameyang. Une situation qui interroge pour un joueur qui a coûté 32M€.

Arrivé à l’OM en toute fin du dernier mercato hivernal, Vitinha espérait prouver cette saison que l’OM avait bien fait de miser 32M€ pour s’attacher ses services. Un transfert record pour les Olympiens, puisqu’il est le plus cher de l’histoire du club. L’international espoir portugais a vécu six premiers mois difficiles. Comme il l’a confié à plusieurs reprises, il a eu du mal à s’acclimater à son nouvel environnement.

Calvaire pour cette recrue de l’OM, elle annonce une bonne nouvelle https://t.co/t4qISVbavu pic.twitter.com/klyYOwLXwX — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Des belles promesses en début de saison

D’autant plus que Vitinha était arrivé dans une équipe déjà parfaitement rodée sous les ordres d’Igor Tudor et avec des consignes tactiques spécifiques. On attendait le début de cette saison pour voir si l’attaquant âgé de 23 ans valait vraiment les 32M€ investis en janvier dernier. Vitinha a laissé entrevoir bien plus de choses que lors de ses six premiers mois à l’OM. Il s’est distingué par son envie et ses efforts dans le pressing et a réussi à ramener des points aux Marseillais, tout en semblant bien plus à l'aise techniquement. Après avoir offert la victoire lors du premier match de la saison face au Stade de Reims (2-1), il avait ensuite inscrit le but égalisateur à Metz (2-2).

Un temps de jeu famélique avec Gattuso