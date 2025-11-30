Transfert - PSG : Une offre de 60M€ va partir !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2029 avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga figurerait sur les tablettes du PSG. Toutefois, Liverpool pourrait plomber les plans du club de la capitale sur ce dossier. En effet, les Reds prévoiraient de formuler une offre d'environ 60M€ pour finaliser le transfert d'Eduardo Camavinga.

A la lutte avec le Real Madrid pour le recrutement d'Eduardo Camavinga, le PSG a perdu son bras de fer lors de l'été 2021. En effet, le Stade Rennais a vendu le jeune talent de 23 ans à la Maison-Blanche, et ce, pour une somme proche de 31M€.

Le PSG va relancer le dossier Camavinga ? Malgré son échec pour le transfert d'Eduardo Camavinga, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi compterait retenter sa chance. A en croire Caught Offside, l'écurie rouge et bleu serait emballée par l'idée de revenir à la charge. Toutefois, le PSG aurait un nouvel adversaire de taille sur ce dossier : Liverpool.