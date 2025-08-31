Transfert : L’OM obligé de lâcher une fortune en Angleterre ?

Visiblement intéressé par le profil du latéral gauche ukrainien Oleksandr Zinchenko en cette fin de mercato estival, l'OM joue-t-il vraiment franc jeu dans ce dossier ? Le journaliste de RMC Sport Florent Germain affiche un gros doute, étant donné que la direction marseillaise serait obligée de lâcher une grosse somme à Arsenal si vraiment elle souhaitait concrétiser cette signature de Zinchenko cet été.
Et si l'OM bouclait le transfert d'un joueur reconnu de Premier League dans ces dernières heures du mercato estival ? The Athletics a révélé un intérêt du club phocéen pour Oleksandr Zinchenko (28 ans), le latéral gauche ukrainien d'Arsenal. Mais certains spécialistes, à l'image du journaliste de RMC Sport Florent Germain, semblent avoir un doute sur le réel intérêt de l'OM...
« Un tarif pas dans les cordes de l'OM »
« Il y a des discussions, mais c'est un dossier compliqué. Emerson Palmieri est en pole. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, Zinchenko, Arsenal ne le libérera pas à un tarif qui serait dans les cordes de l'OM », confie Florent Germain dans l'émission Rothen s'enflamme, assurant donc que l'OM serait obligé de lâcher une grosse somme à Arsenal pour attirer Zinchenko.
« Ce serait un coup extra de l'OM »
« Est-ce qu'il y a eu de la part de l'OM une envie de mettre la pression dans le dossier Emerson Palmieri en faisant fuiter cette piste Zinchenko ? On m'a confirmé qu'il y avait des discussions avec Arsenal pour attirer le joueur. Donc, on ne va pas tirer un trait définitif, mais c'est sûr que Zinchenko serait un coup extra de l'OM », précise néanmoins Florent Germain. Affaire à suivre...