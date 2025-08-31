Transfert : L’OM obligé de lâcher une fortune en Angleterre ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement intéressé par le profil du latéral gauche ukrainien Oleksandr Zinchenko en cette fin de mercato estival, l'OM joue-t-il vraiment franc jeu dans ce dossier ? Le journaliste de RMC Sport Florent Germain affiche un gros doute, étant donné que la direction marseillaise serait obligée de lâcher une grosse somme à Arsenal si vraiment elle souhaitait concrétiser cette signature de Zinchenko cet été.

Et si l'OM bouclait le transfert d'un joueur reconnu de Premier League dans ces dernières heures du mercato estival ? The Athletics a révélé un intérêt du club phocéen pour Oleksandr Zinchenko (28 ans), le latéral gauche ukrainien d'Arsenal. Mais certains spécialistes, à l'image du journaliste de RMC Sport Florent Germain, semblent avoir un doute sur le réel intérêt de l'OM...

« Un tarif pas dans les cordes de l'OM » « Il y a des discussions, mais c'est un dossier compliqué. Emerson Palmieri est en pole. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher, Zinchenko, Arsenal ne le libérera pas à un tarif qui serait dans les cordes de l'OM », confie Florent Germain dans l'émission Rothen s'enflamme, assurant donc que l'OM serait obligé de lâcher une grosse somme à Arsenal pour attirer Zinchenko.