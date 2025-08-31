Transfert historique : Une star appelle le PSG, «on signe demain» !

En 2011, Javier Pastore est devenu la première grosse recrue de l'ère qatarie au PSG. Acheté pour 42M€ à Palerme, un transfert historique à l'époque pour le club de la capitale, l'Argentin a dit oui à Leonardo... suite à un rêve. La femme de Pastore est d'ailleurs revenue sur ce moment, expliquant comment du jour au lendemain El Flaco a été convaincu de rejoindre Paris.
Quelques années avant l'arrivée de Neymar, le plus gros transfert de l'histoire du PSG était Javier Pastore. En 2011, l'Argentin avait été acheté pour 42M€ en provenance de Palerme. Au terme d'un forcing, Leonardo, alors directeur sportif, était parvenu à ses fins. C'est d'ailleurs même Pastore qui avait contacté le dirigeant du PSG pour valider son transfert.
« On va à Paris parce que j’ai rêvé qu’on allait marcher en bas de la Tour Eiffel »
C'est la femme de Javier Pastore qui a raconté cette anecdote concernant sa signature au PSG. En effet, pour Carré, Chiara Pastore a confié : « Leonardo appelait tout le temps, tout le temps : « Il faut que tu viennes à Paris ». Javier avait aussi d’autres équipes d’Europe. Et un matin, il s’est levé et il m’a dit : « On va à Paris parce que j’ai rêvé qu’on allait marcher en bas de la Tour Eiffel » ».
« Dans la semaine, on était à Paris »
« Il a appelé Leonardo et a dit : « Oui, on vient à Paris, on signe demain, il faut préparer le contrat ». Dans la semaine, on était à Paris », a ensuite confié la femme de Javier Pastore.