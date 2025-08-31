Transfert historique : Une star appelle le PSG, «on signe demain» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, Javier Pastore est devenu la première grosse recrue de l'ère qatarie au PSG. Acheté pour 42M€ à Palerme, un transfert historique à l'époque pour le club de la capitale, l'Argentin a dit oui à Leonardo... suite à un rêve. La femme de Pastore est d'ailleurs revenue sur ce moment, expliquant comment du jour au lendemain El Flaco a été convaincu de rejoindre Paris.

Quelques années avant l'arrivée de Neymar, le plus gros transfert de l'histoire du PSG était Javier Pastore. En 2011, l'Argentin avait été acheté pour 42M€ en provenance de Palerme. Au terme d'un forcing, Leonardo, alors directeur sportif, était parvenu à ses fins. C'est d'ailleurs même Pastore qui avait contacté le dirigeant du PSG pour valider son transfert.

« On va à Paris parce que j’ai rêvé qu’on allait marcher en bas de la Tour Eiffel » C'est la femme de Javier Pastore qui a raconté cette anecdote concernant sa signature au PSG. En effet, pour Carré, Chiara Pastore a confié : « Leonardo appelait tout le temps, tout le temps : « Il faut que tu viennes à Paris ». Javier avait aussi d’autres équipes d’Europe. Et un matin, il s’est levé et il m’a dit : « On va à Paris parce que j’ai rêvé qu’on allait marcher en bas de la Tour Eiffel » ».