Transfert historique au PSG, il dit tout

Alexis Brunet

Luis Campos a mis la main sur le jeune Kang-in Lee cet été, pour renforcer le secteur offensif du PSG. L'ancien joueur de Majorque n'est pas très connu en France, mais il pourrait rendre quelques fiers services à Paris. Le milieu offensif peut aussi se targuer de posséder un titre avec le club de la capitale, puisqu'il est le premier joueur Coréen de l'histoire du PSG.

Le PSG ne sait pas s'il arrivera à garder Kylian Mbappé cet été. Le prodige français pourrait quitter Paris après six années au club, et prendre la direction du Real Madrid. Bien que cela soit une possible mauvaise nouvelle pour le club de la capitale, Luis Campos continue de s'activer, pour construire la meilleure équipe possible, en vue de la saison prochaine.

Déjà cinq recrues officialisées par le PSG

Pour l'instant, Luis Campos ne chôme pas. Le conseiller football parisien a mis la main sur pas moins de cinq recrues. Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee et Lucas Hernandez ont déjà rejoint le PSG, et Cher Ndour devrait être officialisé la semaine prochaine. Après cela, Campos va sûrement essayer de réaliser un, voire deux gros coups en attaque.

Kang-in Lee est le premier Coréen à évoluer au PSG