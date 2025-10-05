Transfert de Neymar : Le PSG a craint le pire !

Devenu persona non grata au PSG, Neymar a été poussé vers la sortie. En 2023, le Brésilien a alors été vendu par le club de la capitale en Arabie saoudite. Dans la foulée, c’est Marco Verratti qui a fait ses valises. Un départ de l’Italien que certains joueurs parisiens ont tenté d’empêcher, eux qui redoutaient le pire après avoir perdu Neymar. Explications.
Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique a fait de grosses victimes dès son arrivée. En effet, pas dans les plans de l’Espagnol, Neymar et Marco Verratti ont été priés de se trouver un nouveau club et ont fait leurs valises. Alors que le Brésilien est parti en Arabie Saoudite, l’Italien a par la suite pris la direction du Qatar. Mais voilà qu’après avoir vu partir Neymar, le vestiaire du PSG a eu quelques sueurs froides à l’idée d’assister au départ de Verratti.
Un milieu trop léger au PSG ?
De passage au micro de 100% PSG, Fabrice Hawkins a raconté comment le départ de Neymar a fait passer un vent de panique dans le vestiaire du PSG. Le journaliste de RMC a ainsi expliqué : « Chez les joueurs, certains étaient résignés. Ils se disaient qu’ils y arriveraient jamais avec ce groupe, qu’il fallait épurer. A partir du moment où Neymar est parti, ils se sont dit que le milieu de terrain ça allait être assez léger ».
« Luis Enrique ne voulait pas faire machine arrière »
« Et comme ils voulaient gagner, certains membres influents du vestiaire ont tenté d’aller chuchoter à l’oreille des dirigeants pour leur dire que ce serait bien que Verratti reste. Le problème était que la décision était déjà prise et Luis Enrique ne voulait pas faire machine arrière », a-t-il poursuivi alors que Marco Verratti a bel et bien fini par quitter le PSG en 2023 après Neymar.