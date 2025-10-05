Transfert de Neymar : Le PSG a craint le pire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu persona non grata au PSG, Neymar a été poussé vers la sortie. En 2023, le Brésilien a alors été vendu par le club de la capitale en Arabie saoudite. Dans la foulée, c’est Marco Verratti qui a fait ses valises. Un départ de l’Italien que certains joueurs parisiens ont tenté d’empêcher, eux qui redoutaient le pire après avoir perdu Neymar. Explications.

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique a fait de grosses victimes dès son arrivée. En effet, pas dans les plans de l’Espagnol, Neymar et Marco Verratti ont été priés de se trouver un nouveau club et ont fait leurs valises. Alors que le Brésilien est parti en Arabie Saoudite, l’Italien a par la suite pris la direction du Qatar. Mais voilà qu’après avoir vu partir Neymar, le vestiaire du PSG a eu quelques sueurs froides à l’idée d’assister au départ de Verratti.

Un milieu trop léger au PSG ? De passage au micro de 100% PSG, Fabrice Hawkins a raconté comment le départ de Neymar a fait passer un vent de panique dans le vestiaire du PSG. Le journaliste de RMC a ainsi expliqué : « Chez les joueurs, certains étaient résignés. Ils se disaient qu’ils y arriveraient jamais avec ce groupe, qu’il fallait épurer. A partir du moment où Neymar est parti, ils se sont dit que le milieu de terrain ça allait être assez léger ».