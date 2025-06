Transfert de Kolo Muani : Le PSG a trouvé une solution !

Prêté jusqu'au 30 juin à la Juventus, Randal Kolo Muani devrait étendre son séjour à l'étranger de quelques semaines, et ce, pour pouvoir disputer la Coupe du Monde des clubs sous les couleurs bianconere. En effet, la Vieille Dame serait en passe de trouver un accord avec le PSG pour garder l'international français jusqu'à la fin de la compétition. Dans la foulée, les deux parties devraient négocier un nouveau prêt d'un an.

Kolo Muani va disputer le Mondial des clubs avec la Juventus

