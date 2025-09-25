Transfert au Real Madrid : Nouveau cauchemar pour le PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir vu plusieurs jeunes talents préférer rejoindre le Real Madrid, à l’image de Franco Mastantuono, le PSG pourrait revivre un scénario similaire avec Gilberto Mora. La plupart des grands clubs européens seraient intéressés par l’international mexicain âgé de seulement 16 ans, qui aurait une préférence pour la Casa Blanca.

International mexicain (3 sélections) à seulement 16 ans, Gilberto Mora a déjà l’Europe à ses pieds. S’il faudra attendre qu’il atteigne la majorité avant de le voir débarquer sur le Vieux-Continent, la majorité des grands clubs européens sont annoncés sur la piste du milieu de Tijuana, notamment le PSG.

Mora affole tous les grands clubs européens Ce que confirme TBR Football, qui précise que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea et Manchester City seraient également intéressés par Gilberto Mora, tout comme le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid ou bien le Bayern Munich. Cependant, c’est le Real Madrid qui pourrait rafler la mise.