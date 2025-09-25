Transfert au Real Madrid : Nouveau cauchemar pour le PSG ?

Après avoir vu plusieurs jeunes talents préférer rejoindre le Real Madrid, à l’image de Franco Mastantuono, le PSG pourrait revivre un scénario similaire avec Gilberto Mora. La plupart des grands clubs européens seraient intéressés par l’international mexicain âgé de seulement 16 ans, qui aurait une préférence pour la Casa Blanca.
International mexicain (3 sélections) à seulement 16 ans, Gilberto Mora a déjà l’Europe à ses pieds. S’il faudra attendre qu’il atteigne la majorité avant de le voir débarquer sur le Vieux-Continent, la majorité des grands clubs européens sont annoncés sur la piste du milieu de Tijuana, notamment le PSG.
Mora affole tous les grands clubs européens
Ce que confirme TBR Football, qui précise que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea et Manchester City seraient également intéressés par Gilberto Mora, tout comme le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid ou bien le Bayern Munich. Cependant, c’est le Real Madrid qui pourrait rafler la mise.
Mora a une préférence pour le Real Madrid
En effet, selon des sources proches du joueur, la Casa Blanca aurait pour le moment la préférence de Gilberto Mora. Si cela venait à se confirmer, le PSG verrait une autre pépite sud-américaine préférer le Real Madrid, comme cela a été le cas dernièrement pour Franco Mastantuono, qui avait confirmé avoir parlé avec Luis Enrique.