PSG : Luis Enrique appelle un crack mondial pour son transfert, c'est confirmé !

Au début du mercato, le cas Franco Mastantuono a grandement fait parler. Et pour cause, le crack argentin était proche de signer avec le PSG avant de finalement rejoindre le Real Madrid qui a déboursé près de 60M€ pour le recruter. Et le néo-Merengue a d'ailleurs confirmé avoir discuté d'un transfert au PSG avec Luis Enrique.
Longtemps annoncé proche du PSG, Franco Mastantuono avait finalement préféré signer au Real Madrid en début de mercato. Et alors qu'il a été présenté aux médias jeudi par le club merengue, le crack argentin a confirmé avoir reçu un coup de fil de Luis Enrique.
Mastantuono confirme les contact avec le PSG
« Oui, c'est vrai, plusieurs équipes se sont intéressées à moi et je les en remercie. J'ai beaucoup de respect pour ces équipes et c'est très beau pour moi que beaucoup d'équipes du monde entier s'intéressent à moi », confirme-t-il devant les médias avant d'en rajouter une couche au sujet du PSG.
«J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Luis Enrique»
« J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Luis Enrique. Il a été très clair avec moi et je le remercie vraiment. Je le félicite d'ailleurs pour le triomphe d'hier soir. Je n'ai pas besoin d'en dire plus sur lui, c'est un grand entraîneur, qui l'a encore démontré cette année. Donc tout mon respect et ma gratitude pour lui », ajoute Franco Mastantuono.