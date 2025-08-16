PSG : Luis Enrique appelle un crack mondial pour son transfert, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au début du mercato, le cas Franco Mastantuono a grandement fait parler. Et pour cause, le crack argentin était proche de signer avec le PSG avant de finalement rejoindre le Real Madrid qui a déboursé près de 60M€ pour le recruter. Et le néo-Merengue a d'ailleurs confirmé avoir discuté d'un transfert au PSG avec Luis Enrique.

Longtemps annoncé proche du PSG, Franco Mastantuono avait finalement préféré signer au Real Madrid en début de mercato. Et alors qu'il a été présenté aux médias jeudi par le club merengue, le crack argentin a confirmé avoir reçu un coup de fil de Luis Enrique.

Mastantuono confirme les contact avec le PSG « Oui, c'est vrai, plusieurs équipes se sont intéressées à moi et je les en remercie. J'ai beaucoup de respect pour ces équipes et c'est très beau pour moi que beaucoup d'équipes du monde entier s'intéressent à moi », confirme-t-il devant les médias avant d'en rajouter une couche au sujet du PSG.