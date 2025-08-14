55M€ : Le transfert qui choque une star du PSG !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier. Le gardien de but français a été recruté pour 55M€ et a même pu disputer son premier match chez les Rouge-et-Bleu ce mercredi contre Tottenham. Son transfert a toutefois choqué une star parisienne, qui pensait avoir convaincu son monde dans la capitale.

Le mercato s’est emballé du côté du PSG ces derniers jours. Le club de la capitale a récemment officialisé deux transferts : ceux d’Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. Ce dernier, recruté pour 55M€, a d’ailleurs eu l’occasion de disputer son premier match chez les Rouge-et-Bleu ce mercredi contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA. Il a même pu soulever son premier trophée après la victoire des siens contre les Spurs aux penalties (2-2, 4-3 après t.a.b).

Donnarumma choqué par le transfert de Chevalier ? Mais le transfert de Lucas Chevalier n’a pas été accueilli chaleureusement par tout le monde au PSG. Comme le rapporte TeamTALK, Gianluigi Donnarumma aurait été choqué par l’arrivée de l’international français. Le portier italien pensait s’être montré à son avantage en Ligue des champions et estimait donc avoir mérité sa prolongation de contrat.