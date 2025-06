Transfert au PSG : Les vacances à Disneyland annulées !

Evoluant aujourd'hui aux Etats-Unis, à San Diego, Hirving Lozano s'est fait un nom en Europe en évoluant au PSV Eindhoven et à Naples. C'est en 2019 que le Mexicain a rejoint la formation italienne, mais voilà qu'il aurait très bien pu signer au PSG à la place. En effet, entre Lozano et le club de la capitale, c'était quasiment bouclé avant que le transfert ne tombe finalement à l'eau.

« C'était quasiment fait »

« Nous devions rester une semaine et après deux jours, j'ai parlé à Mino et il m'a dit : "Tu dois revenir avec nous demain, je te vois à l'aéroport de Paris pour que tu reviennes avec nous, tu vas voyager avec le directeur sportif du PSG". C'était une surprise parce que je ne savais pas, on m'a appelé et j'ai dit à ma femme : "Allons y". C'était quasiment fait et quand j'ai atterri, il y avait Matthijs de Ligt, le défenseur central, qui allait aussi signer », a poursuivi Hirving Lozano. Au final, que ce soit le Mexicain ou Matthijs de Ligt, personne n'a signé avec le PSG. Pour quelle raison ? Cela s'expliquerait par le départ d'Antero Henrique, qui était alors directeur sportif du club de la capitale.