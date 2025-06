Mercato - 20M€ : Le mauvais tour préparé à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’une doublure à Amine Gouiri, l’OM apprécie beaucoup le profil de Matthis Abline et aurait même déjà fait deux offres afin de le recruter, estimées à 15M€, que le FC Nantes aurait refusées. Les Canaris attendraient au moins 20M€ pour l’attaquant âgé de 22 ans, alors que ses agents essayeraient de le placer en Premier League.

Recruté en janvier en provenance de Rennes, Amine Gouiri (25 ans) a mis tout le monde d’accord à l’OM. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives depuis son arrivée, l’international algérien (12 sélections, 5 buts) partira avec le statut de titulaire la saison prochaine. Les dirigeants marseillais sont tout de même à la recherche d’un attaquant pour l’épauler, bien que Neal Maupay (28 ans) et Faris Moumbagna (24 ans) soient encore là. En ce qui concerne le premier nommé, il a été annoncé dans le viseur du RC Lens, mais comme indiqué par Le 10 Sport, il souhaite rester à l’OM, qu’il a rejoint l’été dernier depuis Everton.

Deux offres de l’OM refusées pour Abline Dans sa quête d’un attaquant, l’Olympique de Marseille est notamment sur la piste de Matthis Abline. Âgé de 22 ans, il sort d’une saison à 11 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues avec le FC Nantes, qui a dépensé 10M€ pour le recruter l’été dernier. Selon L’Équipe, l’OM aurait déjà formulé deux offres pour s'attacher ses services, une première de 12M€, plus 3M€ de bonus, et une deuxième de 15M€, versés en quatre fois. Elles auraient été toutes les deux refusées par les dirigeants nantais.