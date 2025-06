PSG : La presse italienne annonce un transfert surprise !

Axel Cornic

Le mercato est ouvert depuis une dizaine de jours et le Paris Saint-Germain pourrait être l’un des acteurs importants de l’été. C’est notamment le cas dans les cages ou un départ de Gianluigi Donnarumma est annoncé, puisque son contrat se termine dans un an et qu’une prolongation n’a toujours pas été actée. Mais finalement, c’est un autre gardien qui pourrait partir…

Avec la Ligue des Champions en poche, le PSG pourrait décider d’entamer un nouveau cycle, avec plusieurs départs qui sont d’ores et déjà annoncés. Le gros dossier du moment concerne notamment Gianluigi Donnarumma, qui fait saliver les plus grands clubs d’Europe.

Donnarumma peut rester... Interrogé sur sa situation, l’international italien a toutefois juré fidélité au PSG, lâchant une grande nouvelle sur sa prolongation. « Ma priorité est de rester au PSG, je pense qu'il n'y aura pas de problèmes dans les négociations » a déclaré Donnarumma ce lundi, au micro de Sky Sport Italia. Le spécialiste mercato Gianluca Di Marzio annonce d’ailleurs un rendez-vous à Los Angeles dans les prochains jours, afin de trouver un accord sur son nouveau contrat.