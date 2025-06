Donnarumma - PSG : L’annonce fracassante sur son avenir !

Axel Cornic

En marge de la rencontre entre l’Italie et la Moldavie ce lundi, Gianluigi Donnarumma a lâché un indice clair au sujet de son avenir. Le gardien de but se retrouve à un an de la fin de son contrat et est annoncé proche d’un possible départ, avec les Parisiens qui pourraient notamment miser sur Lucas Chevalier du LOSC pour le remplacer.

Héros de la Ligue des Champions cette saison, Gianluigi Donnarumma pourrait bien quitter le PSG dans les prochaines semaines. Son contrat se termine dans un an et alors qu’une prolongation semblait acté au début de l’hiver, aucun accord n’a encore été annoncé. Et forcément, cette situation a rapidement lancé les débats autour de son avenir…

Donnarumma enflamme le mercato Car un gardien de son niveau fait saliver les plus grands clubs de la planète ! Ainsi, la presse italienne a notamment parlé de l’intérêt du Bayern Munich, des cadors de Premier League comme Manchester City ou Manchester United, mais également du Real Madrid ou encore de la Juventus ou de l’Inter, du côté de la Serie A. Mais pour le moment, le principal intéressé semble donner sa priorité au PSG, club qu’il a rejoint libre en 2021 à la fin de son contrat avec l'AC Milan.