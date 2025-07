Transfert au PSG, le dictateur qui aurait pu tout gâcher !

En 2016, le PSG réalise un transfert auquel personne ne s'attendait vraiment. Pour concurrencer Serge Aurier au poste d'arrière droit, le club de la capitale est allé chercher Thomas Meunier du côté de Bruges. Un transfert réalisé en plein Euro par les Parisiens, qui ont pu compter sur le feu vert donné par Marc Wilmots, alors sélectionneur des Diables Rouges, à Meunier pour venir signer son contrat.

Racontant les coulisses de son transfert au PSG pour Colinterview, Thomas Meunier a expliqué : « Je méritais d’être dans le groupe de l’Euro. C’était Wilmots le coach, il me reprend. Premier match contre l’Italie, on perd et là le coach décide de faire quelques changements. Il m’inclut dans l’équipe qui commence le match d’après. C’est un match où je fais un match incroyable, je suis partout, devant, derrière. Il y avait déjà eu des petits bruits avec le PSG et après ce match, mon agent me téléphone et j’avais Middlesbrough à côté, j’avais eu le coach, il me voulait. Mon agent me dit : « Tu as toujours rêvé d’aller en Angleterre ». Je ne sentais pas forcément la plus-value sportive par rapport à Bruges, mais c’était financièrement plus intéressant et c’était la Premier League. On était presque fixé, c’était une question de détails. Et puis quand le PSG a appelé après ce fameux match, mon agent me téléphone et me dit d’oublier Middlesbrough, il me dit : « On va à Paris, PSG, ils viennent d’appeler, ça va se faire » ».