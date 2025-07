Mercato - OM : La blague lâchée au RC Lens !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après CJ Egan-Riley, c'est donc Facundo Medina qui va rejoindre l'arrière garde de l'OM lors de ce mercato estival. Après 5 saisons au RC Lens, l'Argentin s'en va, ce qui est loin d'être une surprise chez les Sang et Or. Dans le vestiaire lensois, on s'en doutait pour Medina, ce qui aurait donné lieu à certaines blagues.

L'OM tient sa 3ème recrue de l'été. Ayant déjà enregistré les renforts d'Angel Gomes et CJ Egan-Riley, le club phocéen va pouvoir compter sur Facundo Medina pour la saison prochaine. Souhaitant absolument densifier la défense de Roberto De Zerbi, les Marseillais ont bouclé l'arrivée de Medina en provenance de Lens, moyennant un prêt avec obligation d'achat de 20M€.

« On sait que tu vas aller à l'OM » Cela faisait un moment maintenant qu'on annonçait Facundo Medina dans le viseur de l'OM. Au sein du vestiaire, on en aurait d'ailleurs rigolé. En effet, comme l'explique La Provence, un mois avant la fin du championnat, l'Argentin se serait fait chambrer par ses coéquipiers. « On sait que tu vas aller à l'OM », aurait-on lâché chez les Sang et Or à Medina.