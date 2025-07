Le Real Madrid veut boucler ce transfert à 70M€ !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Tottenham, Cristian Romero pourrait migrer vers Madrid lors de ce mercato estival. En effet, le Real et l'Atlético verraient d'un bon œil l'idée de recruter l'international argentin. Toutefois, les Spurs se montreraient très gourmands sur ce dossier, ne réclamant pas moins de 70M€ pour la vente de Cristian Romero.

Tottenham réclame 70M€ pour Romero

Pour faire plier Tottenham, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid vont devoir casser leur tirelire. Selon les informations de Caught Offside les Spurs exigeraient un chèque d'environ 70M€ pour boucler la vente de leur numéro 17. Un prix jugé excessif par les Merengue et les Colchoneros. Estimant que Cristian Romero vaut plutôt une somme proche de 35M€, la direction de l'Atlético aurait prévu de lancer les pourparlers avec Daniel Levy, le président londonien. De son côté, le Real Madrid devrait adopter une approche plus concrète pour boucler cette opération. Affaire à suivre...