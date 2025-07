Transferts - Mbappé : Le Real Madrid prend une grande décision !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une gastro-entérite peu de temps après son arrivée aux Etats-Unis, Kylian Mbappé n'a pas pu faire ses débuts avec le Real Madrid pour le moment. Avant son retour, le club a décidé de faire confiance à Gonzalo Garcia, joueur de la réserve. L'avant-centre de 21 ans, qui n'avait disputé que quelques matches dans l'équipe première avant la Coupe du monde des clubs, a été impressionnant et visiblement, les plans du club sur le mercato ont changé.

Joueur de la réserve du Real Madrid, Gonzalo Garcia risque de gagner des échelons très rapidement. Ses performances lors de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs ont convaincu bien du monde en interne et d'après AS, il a convaincu ses dirigeants de ne pas recruter de nouvel avant-centre cet été. Une grosse décision qui en dit long sur son talent.

Gonzalo Garcia nouvelle doublure de Mbappé ?

En répondant parfaitement aux attentes de Xabi Alonso, Gonzalo Garcia s'est sûrement donné le droit de démarrer dans l'équipe première pour la saison prochaine. Son profil plaît au Real Madrid où les dirigeants souhaitent pouvoir compter de plus en plus sur de jeunes talents de la réserve. AS rajoute qu'il est même perçu comme « l'élu» en interne et il a tout pour devenir une belle doublure de Kylian Mbappé et d'Endrick, le phénomène brésilien.