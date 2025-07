L'OM veut boucler six transferts !

Amadou Diawara

Après avoir officialisé les arrivées de CJ Egan-Riley et d'Angel Gomes, l'OM de Pablo Longoria compterait finaliser six autres transferts lors de ce mercato estival. En plus de Facundo Medina, les Marseillais aimeraient recruter un défenseur central supplémentaire, un latéral droit, deux ailiers et un avant-centre.

Lors de ce mercato estival, l'OM a déjà officialisé deux signatures : CJ Egan-Riley et Angel Gomes. En fin de contrat avec Burnley et le LOSC, respectivement, ces deux recrues arrivent librement et gratuitement à Marseille.

OM : Signature imminente pour Medina Ce mercredi, l'OM devrait annoncer une troisième signature. D'après les indiscrétions de RMC Sport, Facundo Medina est supposé passer la deuxième partie de sa visite médicale, avant de parapher son nouveau bail avec le club marseillais au cours des prochaines heures.