Donnarumma - PSG : Le clash que personne n’a vu venir !

Après la Coupe du monde des clubs, le PSG n’aura pas vraiment de repos. La direction parisienne doit encore gérer un cas épineux : la prolongation de Gianluigi Donnarumma. Les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le portier italien était même en froid avec les Rouge-et-Bleu il y a quelques mois.

Pour le moment, le PSG est focalisé sur la Coupe du monde des clubs . Mais une fois la compétition terminée, la formation parisienne n’aura pas vraiment de repos. Les dirigeants des Rouge-et-Bleu devront gérer le mercato, et surtout régler un cas épineux : la prolongation de Gianluigi Donnarumma . Sous contrat jusqu’en juin 2026, le portier italien n’a toujours pas trouvé d’accord avec les pensionnaires de la Ligue 1 pour une extension d’engagement.

Donnarumma était en froid avec le PSG

Comme le rapporte AS, Gianluigi Donnarumma était même en froid avec le PSG en janvier à cause des négociations bloquées autour de son nouveau bail. Le gardien de but de 26 ans semblait pourtant apprécier son séjour dans la capitale jusque-là, ce qui ne laissait pas présager un clash entre les deux parties.