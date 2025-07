Mercato - Real Madrid : Coup de théâtre pour Vinicius Jr !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Real Madrid de Florentino Pérez, Vinicius Jr devrait prolonger prochainement. Toutefois, son renouvellement de bail serait au point mort actuellement. D'après la presse espagnole, le clan Vinicius Jr attendrait un appel du Real Madrid pour connaitre ses conditions pour une nouvelle signature.

Vinicius Jr attend un appel du Real Madrid

Interrogé sur le plateau d'El Chiringuito, Marcos Benito a lâché ses vérités sur l'avenir de Vinicius Jr au Real Madrid. « Le renouvellement de contrat de Vinicius Jr est au point mort », a affirmé le journaliste espagnol. Dans la foulée, Marcos Benito a fait savoir que le clan Vinicius Jr attendait un appel du Real Madrid, voulant que le club merengue prenne le temps de négocier. S'il souhaite prolonger le plus tôt possible, l'international brésilien ne compte rien précipiter pour autant, désirant avoir le contrôle sur sa vie sportive. Par conséquent, Vinicius Jr continuera d'attendre que sa direction fasse le premier pas et lui annonce ses conditions.