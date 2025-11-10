Transfert au PSG : Il déclare sa flamme à un autre club !

Alexis Brunet

À l’été 2024, Joao Neves avait pris une grande décision pour la suite de sa carrière en rejoignant le PSG. Un choix payant pour le milieu de terrain qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Paris. Toutefois, le joueur de 21 ans n’oublie pas le Benfica Lisbonne et il a d’ailleurs fait une belle déclaration à son club formateur en conférence de presse ce lundi.

Dimanche soir, l’OL recevait le PSG en clôture de la douzième journée de Ligue 1. Au bout du suspense, c’est le club de la capitale qui s’est imposé 3-2, grâce à un but de Joao Neves à la 95ème minute. Une réalisation qui permet aux Parisiens d’être en tête du championnat pendant la trêve internationale.

« Je ne souhaite que du bien au Benfica » Quelques heures après son but victorieux contre l’OL, Joao Neves était présent en conférence de presse avec le Portugal. Le milieu de terrain du PSG a notamment abordé son départ du Benfica Lisbonne à l’été 2024. Ses propos sont rapportés par A Bola. « À l'époque, je me suis très peu exprimé sur la position du club. Aujourd'hui, avec le recul, je ne souhaite que du bien au Benfica, car c'est le club qui m'a accueilli depuis mon plus jeune âge, qui m'a appris ce qu'est le football et qui m'a transmis les valeurs qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd’hui. »