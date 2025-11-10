Transfert de Vinicius Jr : C’est terminé au Real Madrid !

La rupture actée entre Vinicius Jr et le Real Madrid ? Les relations entre l’ailier brésilien et son entraîneur Xabi Alonso seraient au plus bas. Le numéro 7 souhaiterait quitter le club, alors que le club espagnol a fixé son prix à 150M€. En interne, on ne se ferait plus d’illusions quant à son avenir en Espagne.
La goutte de trop au Real Madrid ? Ce n’est pas un secret, mais depuis le début de saison, le cas de Vinicius Jr intrigue en Espagne. Associé à un départ vers l’Arabie Saoudite l’été dernier, le numéro 7 du club madrilène serait en plein clash avec son entraîneur Xabi Alonso.
C’est terminé pour Vinicius ?
En effet, selon les dernières révélations du journaliste Sacha Tavolieri, Vinicius souhaiterait désormais quitter le Real Madrid. Sa relation avec son entraîneur serait au plus bas, et certaines sources internes indiquent qu’il serait à ce stade « très difficile d’imaginer Vinícius encore à Madrid la saison prochaine ». Le journaliste révèle également que son prix a été évalué à 150M€ par la direction merengue.
Un transfert vers l’Arabie Saoudite ?
Le départ de Vinicius Jr pourrait donc être l’un des très gros dossiers du prochain mercato estival. Son nom est toujours autant associé à l’Arabie Saoudite, qui rêve de le recruter, mais aussi du côté de Manchester City. Affaire à suivre...