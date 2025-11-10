Transfert de Vinicius Jr : C’est terminé au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La rupture actée entre Vinicius Jr et le Real Madrid ? Les relations entre l’ailier brésilien et son entraîneur Xabi Alonso seraient au plus bas. Le numéro 7 souhaiterait quitter le club, alors que le club espagnol a fixé son prix à 150M€. En interne, on ne se ferait plus d’illusions quant à son avenir en Espagne.

La goutte de trop au Real Madrid ? Ce n’est pas un secret, mais depuis le début de saison, le cas de Vinicius Jr intrigue en Espagne. Associé à un départ vers l’Arabie Saoudite l’été dernier, le numéro 7 du club madrilène serait en plein clash avec son entraîneur Xabi Alonso.

C’est terminé pour Vinicius ? En effet, selon les dernières révélations du journaliste Sacha Tavolieri, Vinicius souhaiterait désormais quitter le Real Madrid. Sa relation avec son entraîneur serait au plus bas, et certaines sources internes indiquent qu’il serait à ce stade « très difficile d’imaginer Vinícius encore à Madrid la saison prochaine ». Le journaliste révèle également que son prix a été évalué à 150M€ par la direction merengue.