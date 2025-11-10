Nouveau buteur à l’OL : Le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Depuis les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, la vie est compliquée à l’OL sur le plan offensif. Le club rhodanien aurait donc décidé de recruter un nouveau buteur sur le mercato cet hiver. Le nom d’Endrick a ainsi été évoqué. Et l’attaquant du Real Madrid considérerait la formation lyonnaise comme une destination idéale.

Cet été, l’OL a perdu un bon nombre d’éléments importants, notamment dans le secteur offensif. Le club rhodanien s’est en effet séparé d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze. Le premier a signé libre en Arabie Saoudite et le second a été transféré à Villarreal. Dans la foulée, les dirigeants lyonnais ont recruté Martin Satriano dans les ultimes heures du mercato.

L'OL fonce sur Endrick... Mais ce ne serait pas suffisant pour Paulo Fonseca. L’OL aimerait donc lui offrir un nouveau buteur dès cet hiver. Et dans cette optique, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient frapper un très grand coup sur le mercato. Le nom d’Endrick a été évoqué ces derniers temps. Et l’attaquant du Real Madrid ne fermerait clairement pas la porte à une arrivée dans le Rhône.