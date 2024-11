Transfert : Après le fiasco, ils refusent de quitter l'OM

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM s'est incliné au stade Vélodrome face à l'AJ Auxerre. Alors que les joueurs marseillais sont totalement passés à côté de leur match, Leonardo Balerdi a affirmé qu'ils ne méritaient pas de porter le maillot olympien. De son côté, Ismaël Koné a annoncé que ses partenaires voulaient défendre les couleurs phocéennes.

En ouverture de la onzième journée de Ligue 1, l'OM a affronté l'AJ Auxerre au stade Vélodrome. Toutefois, le club emmené par Roberto De Zerbi a perdu 1-3 à domicile, ayant été mené 0-3 à la mi-temps par l'AJA.

«Ils ont envie de porter ce maillot»

Alors que l'OM a totalement manqué son match contre l'AJ Auxerre, Leonardo Balerdi a poussé un énorme coup de gueule, laissant entendre que ses coéquipiers et lui méritaient d'être éjecté par la direction marseillaise. « Au vu de la prestation de ce soir, on ne mérite pas de porter ce maillot, avec toute l'histoire de ce club (...). Je ne sais pas si c'est la pression ou autre chose. Mais il faut inverser cela en notre faveur. Jouer ici, c'est une chose magnifique, mais il faut le comprendre et en profiter. Pour le moment, on n'en profite pas. Pour moi, les erreurs, ça peut arriver dans le football, mais il manque autre chose. C'est l'attitude et beaucoup d'autres choses, je pense », a déclaré le capitaine de l'OM en zone mixte.

«Personne ne signe un contrat pro pour mal faire»

Interrogé à son tour, Ismaël Koné a affirmé que ses partenaires voulaient continuer à défendre les couleurs de l'OM. « Moi, je m'entraîne avec ces gars-là tous les jours, et je pense qu'ils ont envie. Ils ont envie de porter ce maillot, ils ont envie de représenter l'idée du coach. Personne ne signe un contrat pro pour mal faire. On a tous des enjeux et on aime tous ce club. On est venu ici parce qu'on a des objectifs et parce qu'on aime ce club », a confié le milieu de terrain de 22 ans en zone mixte.