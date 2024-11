OM - Vélodrome : Le vestiaire annonce un «petit problème», ça ne va pas plaire aux Marseillais

Axel Cornic

Surpris par l’AJ Auxerre, l’Olympique de Marseille a concédé sa troisième défaite de la saison (1-3), la deuxième au stade Vélodrome. De quoi poser des questions à Roberto De Zerbi, qui lors de la conférence de presse d’après-match s’est interrogé sur l’efficacité de son équipe à domicile.

Nous avons assisté au premier coup de sang de Roberto De Zerbi. Après la défaite de son équipe face à l’AJ Auxerre ce vendredi (1-3), le coach de l’OM s’est montré tout particulièrement remonté face à la presse. Il faut dire qu’une défaite au stade Vélodrome devant son public ne fait jamais plaisir, surtout après la gifle reçue face au PSG il y a quelques semaines (0-3).

Une décision de De Zerbi le plombe à l'OM ? https://t.co/c7d4Wt1GU9 pic.twitter.com/olWtpsS3J6 — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« Jouer au Vélodrome est un privilège »

Cette méforme à domicile était justement l’un des points abordés par Roberto De Zerbi lors de son coup de gueule. « Jouer au Vélodrome est un privilège. Je dois transférer aux joueurs ma passion du foot. Au PSG, on a joué à dix, c'est vrai. Mais ce que j'ai vu à 11 contre 11 ne m'a pas plu. Il y a des performances qui ne sont pas bonnes à domicile. A l'extérieur, on a fait de bonnes performances, à Toulouse, à Montpellier, Nantes » a expliqué le coach de l’OM, en conférence de presse.

« Je ne pense pas que ce soit forcément le coach ou l'idée de jeu »

Du côté des joueurs on a également été questionnés sur ce sujet épineux, avec Ismaël Koné qui reconnait qu’il va falloir régler « un petit problème ». « C'est une énorme fierté de jouer au Vélodrome, on a tous envie de porter ce maillot. C'est trouver ce qui fait qu'on a ce petit problème à la maison » a confié le milieu de terrain de l’OM. « Je ne pense pas que ce soit forcément le coach ou l'idée de jeu. On peut tous se regarder et faire un peu plus. Mais je ne pense pas que ce soit le stade, au contraire ça nous donne la force ».