Transfert annulé au PSG, il est en plein rêve

Jude Bellingham et le Real Madrid ont su résister aux assauts constants de Manchester City et se sont finalement imposés aux tirs au but pour se qualifier en demi-finales de la Ligue des champions mercredi. (1-1 et 4-3). L’international anglais s’est enflammé et ne regrette pas son choix de snober le PSG pour le Real Madrid.

Au bout de la nuit et des prolongations, le Real Madrid a éliminé Manchester City, tenant en titre de la Ligue des champions. Au stade des quarts de finale et après un match nul pour lequel le club merengue s’est battu jusqu’au bout (1-1), c’est aux tirs au but que la décision s’est faite (4-3).

«La plupart des équipes s’effondrent lorsque City les domine, mais nous avons très bien résisté»

Pour TNT Sports , Jude Bellingham n’a pas caché avoir rejoint le Real Madrid pour ces soirées en question plutôt que le PSG ou un autre club. « C’est un soulagement. On s’investit tellement dans le match. J’ai déjà joué contre City et ils vous enlèvent le ballon. À la fin, je ne tenais plus en place. C’est très difficile. Ils ne cessent d’avoir le ballon et de vous faire bouger. La plupart des équipes s’effondrent lorsque City les domine, mais nous avons très bien résisté ».

