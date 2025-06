Transfert à l’OM : Un premier échec déjà annoncé ?

L’Olympique de Marseille a lancé son casting pour la saison prochaine, avec l’objectif d’offrir plusieurs gros renforts à Roberto De Zerbi. L’un d’eux pourrait être Noa Lang, international néerlandais du PSV Eindhoven qui pourrait renforcer l’attaque marseillaise en vue de la participation à la Ligue des Champions.

L’été dernier, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont totalement chamboulé l’effectif pour offrir à Roberto De Zerbi les joueurs dont il avait besoin. La même chose devrait se dérouler cet été, puisque les lacunes sont nombreuses à l’OM et il faudra les combler le plus vite possible.