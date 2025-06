Transfert - PSG : Panique pour Marquinhos !

Amadou Diawara

Alors que cette fenêtre du mercato fermera ses portes le 10 juin, le PSG aimerait boucler la signature d'Ilya Zabarnyi. Défenseur central droitier, le crack de 22 ans sera en concurrence avec Marquinhos s'il finit par rejoindre le club parisien. Et malheureusement pour le capitaine du PSG, l'actuel pensionnaire de Bournemouth est plus grand et plus rapide que lui.

Alors que la Coupe du Monde des clubs va débuter le 15 juin, le PSG peut exceptionnellement recruter jusqu'au 10 juin. Pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour remporter la compétition organisée aux Etats-Unis, le club de la capitale aimerait s'attacher les services d'Ilya Zabarnyi, un défenseur central droitier.

Le PSG veut recruter Zabarnyi Ne manquant pas de joueurs pour concurrencer Willian Pacho, le PSG aimerait également s'offrir un renfort pour challenger Marquinhos. En ce sens, le club de la capitale aurait inscrit le nom d'Ilya Zabarnyi. Et malheureusement pour le capitaine du PSG, le crack de Bournemouth pourrait lui donner du fil à retordre.