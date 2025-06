Mercato : Après le PSG, il va signer à l'OM ?

Amadou Diawara

Passé par le PSG entre 2019 et 2021, Mitchel Bakker pourrait imiter Adrien Rabiot. En effet, l'international néerlandais pourrait rejoindre l'OM après avoir porté les couleurs du club rouge et bleu. En effet, le club phocéen serait en concurrence avec le LOSC et l'OL pour boucler la signature du latéral de l'Atalanta.

Lors de l'été 2019, le PSG a finalisé le transfert libre et gratuit de Mitchel Bakker. Après avoir évolué pendant deux saisons à Paris, l'international néerlandais a migré vers la Bundesliga du côté du Bayer Leverkusen. Transféré à l'Atalanta à l'intersaison 2023, Mitchel Bakker pourrait avoir une trajectoire à la Adrien Rabiot.

L'OM veut recruter Mitchel Bakker Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint l'OM l'été dernier. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, l'international français a signé librement et gratuitement à Marseille. Un an plus tard, Mitchel Bakker pourrait également migrer vers Marseille après avoir défendu les couleurs du club rouge et bleu.