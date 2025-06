PSG : Nouveau transfert annoncé, c’est une grosse surprise !

Le mercato estival a déjà ouvert ses portes et le Paris Saint-Germain pourrait bien en être l’un des acteurs principaux. Et pas seulement sur le front des arrivées, puisqu’il pourrait également y avoir des nombreux départs, avec Luis Campos qui souhaiterait se séparer des indésirables comme Randal Kolo Muani ou encore Carlos Soler.

Si la victoire en Ligue des Champions a validé le projet, tout n’a pas été parfait au PSG ces dernières années. Les erreurs de casting sont nombreuses et on trouve notamment Randal Kolo Muani. Troisième plus gros transfert de l’histoire du club, l’attaquant français n’a jamais réussi à s’imposer et il ne semble clairement pas être dans les plans de Luis Enrique, avec un départ qui est donc la seule solution.