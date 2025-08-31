Transfert à l’OM : Le refus catégorique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a un accord contractuel avec Edon Zhegrova, l’OM doit faire face à plusieurs obstacles dans ce dossier. La concurrence de la Juventus, qui s’est également entendue avec l’ailier de 26 ans, et Olivier Létang. Le président du LOSC, qui a vivement critiqué leur attitude, refuserait de négocier avec les dirigeants marseillais.

À l’issue de la large victoire de son équipe sur la pelouse de Lorient (1-7), Olivier Létang a une nouvelle évoqué la situation d’Edon Zhegrova, entré dans la dernière année de son contrat et qui s’est déjà mis d’accord avec l’OM. Le président du LOSC a alors indiqué qu’il y avait peu de chance de l’ailier de 26 ans rejoigne Marseille.

«Je pense qu'il eut été bien de se parler entre clubs» « Je pense qu'il eut été bien de se parler entre clubs avant pour savoir si c'était possible ou pas et de ne pas mettre dans la tête du joueur la possibilité d'aller là-bas. Le débat est clos pour moi, c'est derrière nous », a déclaré Olivier Létang, ajoutant qu’à son avis « il n'irait pas à l'Olympique de Marseille. »