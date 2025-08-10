Transfert à l'OM : Le coup de foudre d'Adrien Rabiot !

Amadou Diawara

Le 17 septembre dernier, Adrien Rabiot a rejoint l'OM librement et gratuitement. Alors qu'un tel transfert semblait inimaginable à Marseille, Medhi Benatia a finalement réussi à convaincre l'international français. D'après Adrien Rabiot, « ça a matché » immédiatement entre le directeur sportif de l'OM et lui.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM. Son contrat avec la Vieille Dame ayant expiré le 30 juin 2024. Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot est revenu sur les coulisses de son transfert vers Marseille. A en croire l'international français, Medhi Benatia, avec qui il a eu un véritable coup de foudre, l'a convaincu de rejoindre l'OM.

«C'est lui qui m'a appelé et qui a fait la démarche» « Pouvez-vous nous parler de votre relation avec Medhi Benatia, à l'origine de votre venue ? Il a été mon premier interlocuteur à l'OM. C'est lui qui m'a appelé et qui a fait la démarche. Je le connaissais un peu de la Juventus. Nous nous étions vus deux ou trois fois. Il n'évoluait plus là-bas, mais il revenait lors de certains matchs. Nous nous étions croisés et avions un peu parlé, mais nous ne nous connaissions pas plus que ça. Tout de suite, ça a matché. Et tout au long de la saison, nous avons entretenu cette relation », a avoué Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.