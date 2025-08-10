Transfert à l'OM : Le coup de foudre d'Adrien Rabiot !

Le 17 septembre dernier, Adrien Rabiot a rejoint l'OM librement et gratuitement. Alors qu'un tel transfert semblait inimaginable à Marseille, Medhi Benatia a finalement réussi à convaincre l'international français. D'après Adrien Rabiot, « ça a matché » immédiatement entre le directeur sportif de l'OM et lui.
Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM. Son contrat avec la Vieille Dame ayant expiré le 30 juin 2024. Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot est revenu sur les coulisses de son transfert vers Marseille. A en croire l'international français, Medhi Benatia, avec qui il a eu un véritable coup de foudre, l'a convaincu de rejoindre l'OM.
«C'est lui qui m'a appelé et qui a fait la démarche»
« Pouvez-vous nous parler de votre relation avec Medhi Benatia, à l'origine de votre venue ? Il a été mon premier interlocuteur à l'OM. C'est lui qui m'a appelé et qui a fait la démarche. Je le connaissais un peu de la Juventus. Nous nous étions vus deux ou trois fois. Il n'évoluait plus là-bas, mais il revenait lors de certains matchs. Nous nous étions croisés et avions un peu parlé, mais nous ne nous connaissions pas plus que ça. Tout de suite, ça a matché. Et tout au long de la saison, nous avons entretenu cette relation », a avoué Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.
«Tout de suite, ça a matché»
« Il (Medhi Benatia) s'est beaucoup appuyé sur moi pour prendre la température et savoir comment les choses se passaient. Il est très professionnel et travaille beaucoup. Il fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions. Dans ce club, il y a des gens qui connaissent vraiment bien le football. Pour nous, les joueurs, ce sont des choses qui comptent. Quand on voit la carrière de Medhi... », a conclu Adrien Rabiot, engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM.