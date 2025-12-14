Transfert à l'OL : Un buteur arrive, la date est annoncée !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OL est déterminé à faire venir un nouvel attaquant pour se renforcer offensivement. Le club rhôdanien est notamment sur la piste d’Endrick depuis plusieurs semaines et ce dossier semble être enfin bouclé. En effet, le Brésilien va rejoindre Lyon sous la forme d’un prêt et il pourrait bien arriver dans la capitale des Gaules dès le 26 décembre.

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes et il va permettre à certains clubs de Ligue 1 d’apporter quelques retouches à leur effectif. C’est notamment le cas de l’OL qui cherche à tout prix à mettre la main sur un attaquant, vu la grave blessure de Malick Fofana, mais également le rendement insuffisant de Martin Satriano.

Endrick arrive à l’OL ! Sauf énorme retournement de situation, l’OL aurait enfin mis la main sur son nouvel attaquant. Selon les informations d’El Chiringuito, la direction lyonnaise aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt d’Endrick. Ce dernier devrait d’ailleurs arriver dans la capitale des Gaules dès le 26 décembre et il pourrait même être à disposition de Paulo Fonseca dès le 3 janvier pour la rencontre face à Monaco.