Transfert à l'OL : C'est terminé pour ce coéquipier de Mbappé !

Amadou Diawara

A la peine au Real Madrid, Endrick serait sur le point de rejoindre l'OL. Pour emmagasiner du temps de jeu, le buteur brésilien devrait être prêté à Lyon lors de la deuxième partie de saison. Selon la presse espagnole, le transfert d'Endrick serait bouclé à 99,9%.

Depuis le début de la saison, Endrick peine à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid, étant barré par la concurrence de Kylian Mbappé, notamment. Pour être utilisé plus régulièrement, le crack de 19 ans serait sur le point d'aller voir ailleurs.

Transfert : Endrick a dit oui à l'OL Selon les informations de Matteo Moretto, journaliste de Marca en Espagne, Endrick serait presque assuré de rejoindre l'OL lors du prochain mercato hivernal. En effet, les Gones seraient sur le point de finaliser le prêt sec du numéro 9 du Real Madrid.